Серьёзная авария на опасной трассе в Иране унесла жизни 12 рабочих

16 ноября 2026, 02:53

Жертвами аварии в Иране стали 12 человек

Фото: iStock/conejota

В Иране произошла серьёзная авария с автобусом, который вёз работников нефтегазовой компании Dehloran Petropalesh. По данным агентства Kurdpa, в результате ДТП погибли 12 человек, ещё 18 получили ранения.