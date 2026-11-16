Серьёзная авария на опасной трассе в Иране унесла жизни 12 рабочих
В Иране произошла серьёзная авария с автобусом, который вёз работников нефтегазовой компании Dehloran Petropalesh. По данным агентства Kurdpa, в результате ДТП погибли 12 человек, ещё 18 получили ранения.
Трагедия случилась вечером 14 ноября на трассе Дашт‑Аббас — Мурмури в районе Дехлоран. Автобус, перевозивший рабочих, опрокинулся, когда сотрудники возвращались домой после смены. Большинство погибших — жители округа Абданан и близлежащих населённых пунктов.
Пострадавших госпитализировали в больницы Абданана и Дезфула. Из‑за дефицита нужного медоборудования 13 раненых пришлось транспортировать в другой город. У больницы собрались местные жители: они выразили недовольство качеством дорог и уровнем развития медицинской инфраструктуры.
Как отмечает Kurdpa, сотрудники предприятия каждый день проезжали примерно 150 километров по небезопасным дорогам, выезжая на работу в 4 утра. Жители нефте- и газодобывающего региона призвали власти направить доходы от добычи ресурсов на ремонт трасс, обновление служебного транспорта и оснащение медучреждений. Причины аварии сейчас выясняются.
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