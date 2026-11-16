Пожар в жилом доме на северо‑западе Москвы: эвакуированы десятки жильцов
В квартире на 13‑м этаже жилого дома на северо‑западе Москвы вспыхнул пожар. Из‑за сильного задымления подъезд оказался практически непроходим, сообщает источник РЕН ТВ.
В результате часть жильцов оказалась отрезана от выхода. На месте происшествия работают экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства возгорания.
Позже выяснилось, что из подъезда эвакуировали порядка 20 человек. Кроме того, пожарные спасли ещё несколько жильцов с верхних этажей. В самой горящей квартире произошло обрушение перегородок, что существенно осложнило работу спасателей.
Ранее пламя охватило помещение жилого дома в Сахалинской области. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
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