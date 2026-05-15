Банда продавала нелегалам документы в Москве

15 мая 2026, 11:24

Семерых бандитов задержали после продажи документов нелегалам в Москве

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали семерых человек, подозреваемых в незаконной продаже документов иностранным гражданам, находившимся в России без соответствующего разрешения. Точки сбыта располагались в магазине на улице Щепкина и в ресторане на Кронштадтском бульваре. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.





По данным следствия, не позднее декабря 2025 года участники преступной группы организовали продажу нелегальным мигрантам уведомлений о прибытии, миграционных карт и иных документов миграционного учёта. В ведомстве уточнили, что все семеро задержанных являются сотрудниками указанных заведений.



В настоящее время с ними провели необходимые следственные мероприятия, предъявили обвинение. Возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции.



В ходе обысков изъяли предметы и документы, подтверждающие причастность задержанных к совершению преступлений. Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу решается.



