Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ СК выявлены нелегалы при проверке подозреваемых в деле о массовом отравлении

СК выявлены нелегалы при проверке подозреваемых в деле о массовом отравлении

18 июня 2024, 10:57
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Трех подозреваемых задержали по делу о заражении ботулизмом и отравлении жителей столицы, съевших готовые салаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что задержан фактический директор предприятия, производящего продукцию, а также гендиректор частной компании, которая готовила и доставляла еду в Москве и директор по качеству.
Следователи обыскали предприятия, приостановив их деятельность. Помимо этого, совместно с Роспотребнадзором проведен ряд экспертиз, показавших множественные нарушения законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере.

В частности, не было документов о сроках годности продуктов. Кроме того, не соблюдались производственные технологии и не было представлено протоколов лабораторных испытаний.



Возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также:

Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову

Отец основателя «Макфы» обратился в Следственный комитет

Следственный комитет установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО
#россия
#россияне
#следственный комитет
#новости
Следком возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве
18 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам организации незаконной миграции. Это произошло после выяснения ряда обстоятельств в ходе проверки, организованной после случаев массового отравления людей в Москве.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ, было установлено, что в целях оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли при минимальных затратах руководителями некоторых компаний было незаконно организовано оформлении регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. Сообщается, что среди задержанных основатель и генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за вспышки ботулизма.

Читайте также:

Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41

В Москве провели обыски после случаев отравления салатами

СК завел дело после отравления 10 человек в Москве, у компаний проводятся обыски
#уголовное ук
#сервис
#компании
#рф
#отравление
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восемь человек погибли в страшной аварии на трассе М-5 в Рязанской области
18 июня 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На трассе М-5 в Рязанской области произошла ужасная массовая авария. В результате погибли восемь человек.
Между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района на шоссе столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и два грузовика, передаёт телеграм-канал Mash. В результате аварии семь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Ещё один умер по дороге в больницу.

В результате столкновения пострадал 21 человек. Все они госпитализированы. Среди получивших различные травмы трое детей. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Выясняются все обстоятельства и подробности трагического происшествия. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.





Читайте также:

В Первоуральске из-за аварии древесина насмерть придавила водителя Nissan

В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
#автомобиль
#шоссе
#травмы
#аварии
#человек
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге ревнивый мигрант выбросил жену из окна шестого этажа
18 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мигранта из Узбекистана. Он приревновал свою жену и выбросил её из окна шестого этажа.
Инцидент произошёл накануне, 17 июня, на улице Подводника Кузьмина в Кировском районе города, сообщает сетевое издание 78.ru. У мужчины на почве ревности возник конфликт с 28-летней супругой. Недолго думая, он схватил её и выбросил в открытое окно. Квартира располагается на шестом этаже.

Женщина в результате падения получила многочисленные внутренние и внешние травмы. Её госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи долго боролись за её жизнь, но вечером пострадавшая умерла. Иностранный гражданин задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также:

Жителю Мурино прилетел в окно топор на верёвке от соседа сверху

Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа

Наркоман выкинул приемного сына в окно, спасая от несуществующего пожара в Казани
#убийство
#окно
#конфликт
#уголовное женщина
#травмы
#мигрант
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО
SHOT: при захвате СИЗО в Ростове заложник заблокировал путь в хранилище оружия
18 июня 2024, 09:35

Фото: istock / OlFedv

При захвате СИЗО-1 в Ростове был третий заложник. Он заблокировал преступникам доступ к комнате с оружием. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что им оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он вступил с заложниками в драку и получил ранение ножом в руку, но смог вырваться. Гороха закрыл все двери, через которые террористы могли попасть в главный корпус. Через него преступники вышли бы к оружейной комнате, а также камерам других заключённых.

Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения специальной операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали. При обыске был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, а также бытовые предметы.

Стало известно, кто помог предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников

Перестановки в ФСИН предрекли в результате захвата заложников в СИЗО-1

Захватчики заложников в СИЗО отбывали срок за подготовку теракта в КЧР
#оружие
#преступники
#террористы
#сизо
#фсин
#ранение
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция задержала двух мужчин, открывших стрельбу в подмосковном кафе
18 июня 2024, 09:22

Фото: istock / OlFedv

Двух уроженцев Северного Кавказа 25 и 28 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в хулиганстве: по данным следствия, мужчины устроили драку с охранниками в кафе во Фрязине и открыли по ним стрельбу, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инцидент произошёл в кафе на Московской улице. Между двумя посетителями и охранниками произошёл конфликт, который перерос в драку, а затем посетители достали пистолет, выстелили в сторону одного из охранников и скрылись», — говорится в сообщении.
Полиция задержала подозреваемых по их месту жительства — в Люберцах и Москве. Выяснилось, что одного из них ранее судили за грабёж. А у другого при личном досмотре изъяли травматический пистолет и патроны к нему. Оружие отправлено на экспертизу.

Против задержанных завели дело по статье «Хулиганство» и оставили под стражей до суда.

Читайте также:

Во Владивостоке арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки

Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года

В Подмосковье у кальянной произошла массовая драка со стрельбой
#фрязино
#кафе
#хулиганство
#драка
#криминал
#полиция
#стрельба
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Крымском мосту после временной приостановки возобновлено движение транспорта
18 июня 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Apriori1

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обе стороны. Перекрывали движение всего на 39 минут.
Как сообщили в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, движение было приостановлено 18 июня в 0:08 минут по московскому времени. Водителей, находящихся на мосту и в зон досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автомобилей по Крымскому мосту время от времени приостанавливают. Это необходимо для соблюдения мер безопасности.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв отметил, как изменилась риторика киевских спецслужб и военных после того, как они осознали, что Крымский мост совсем не является такой лёгкой целью, как им казалось сначала. Например, представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, так как он не имеет стратегического значения.

Читайте также:

На Украине сделали неожиданное заявление про Керченский мост

Депутат назвал Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ

ВС РФ отразили самую массированную атаку на Крымский мост
#движение
#крымский киев
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Голубев: Риска распространения пожара а Азове на другие объекты нет
18 июня 2024, 07:58

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Азовском районе Ростовской области пожарные борются с возгоранием резервуара с нефтепродуктами. Риск распространения огня на другие объекты отсутствует, так как пожар удалось локализовать.
Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале он также добавил, что к месту инцидента направлен пожарный поезд. Всего в тушении огня задействовано 73 человека из личного состава и 21 единица специальной техники.

Ранее во вторник, 18 июня, пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила о том, что пожарные ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, возникшее в результате атаки украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Голубев уточнил, что специалисты лаборатории Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг окружающей среды. В настоящее время превышения допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не зарегистрировано. Угрозы для местных жителей нет.

Читайте также:

Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове, начался пожар

МО: Три БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью

В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
#губернатор
#поезд
#мчс
#пожарные
#специалисты
#возгорание
#лаборатории
#мониторинг
#ростовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владивостоке арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки
Во Владивостоке мигрантов, подозреваемых в изнасиловании, отправили в СИЗО
18 июня 2024, 06:43

Фото: istock / Diy1

Суд во Владивостоке отправил под стражу четверых мигрантов из страны Средней Азии по подозрению в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке. Об этом сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю в беседе с РИА Новости.
До этого стало известно, что мужчины изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.

В аэропорту Владивостока были задержаны четверо граждан Узбекистана, планировавшие покинуть территории России. Ещё одного подозреваемого задержали на территории Владивостока.

«Всем четверым стража», — заявил представитель СУСК журналистам.
Отмечается, что у всех обвиняемых выявлено отсутствие законных оснований нахождения на территории России, срок пребывания истек.

Ранее сообщалось, что челябинский маньяк, который 14 лет удерживал женщину в плену, не признал свою вину в суде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, мешавшим спать

В Казани отец избил своего сына около подъезда до полуобморочного состояния

#суд
#кафе
#преступники
#мужчины
#новости
#рф
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина снял презерватив во время секса и попал в тюрьму на четыре года
В Британии мужчину приговорили к тюрьме за секс без презерватива
18 июня 2024, 06:12

Фото: istock / BrianAJackson

В Великобритании признали виновным мужчину, который договорился с женщиной о защищенном сексе, но затем тайком снял презерватив. Об этом информирует радиостанция LBC.
39-летнего Гая Мукенди из Лондона арестовали 9 мая 2023 года после обвинений в изнасиловании. Оказалось, что несмотря на договор о безопасном сексе, Мукенди снял средство контрацепции во время интима, не предупредив женщину. Такие действия по законам Англии и Уэльса приравниваются к изнасилованию.

В суде представили результаты медэкспертизы и скриншоты сообщений, которые обвиняемый отправлял пострадавшей в мессенджере. В частности, после произошедшего мужчина извинялся перед партнершей за свои действия. Помимо этого, он сказал, что поступил так, «потому что давно не занимался сексом», но позже удалил это сообщение.

Мужчину признали виновным 2 апреля и отправили тюрьму на 4 года и 3 месяца.

Ранее сообщалось, что участника группового секса на пляже в Сочи выдворили из России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

СК: киллеры пытались расстрелять директора подмосковного рынка во время ДТП

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, мешавшим спать

В Казани отец избил своего сына около подъезда до полуобморочного состояния

#договор
#мужчина
#секс
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф