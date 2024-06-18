СК выявлены нелегалы при проверке подозреваемых в деле о массовом отравлении

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Трех подозреваемых задержали по делу о заражении ботулизмом и отравлении жителей столицы, съевших готовые салаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что задержан фактический директор предприятия, производящего продукцию, а также гендиректор частной компании, которая готовила и доставляла еду в Москве и директор по качеству.
Следователи обыскали предприятия, приостановив их деятельность. Помимо этого, совместно с Роспотребнадзором проведен ряд экспертиз, показавших множественные нарушения законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере.
В частности, не было документов о сроках годности продуктов. Кроме того, не соблюдались производственные технологии и не было представлено протоколов лабораторных испытаний.
Возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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В частности, не было документов о сроках годности продуктов. Кроме того, не соблюдались производственные технологии и не было представлено протоколов лабораторных испытаний.
Возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Никита Кротов