Жители Владимира планировали серию поджогов кафе, где находились мигранты
Владимирский гарнизонный военный суд санкционировал арест двух местных жителей. Их обвиняют в организации преступной экстремистской группы, которая планировала поджоги заведений общепита. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
По информации ведомства, подозреваемые намеревались атаковать одно из кафе во Владимире, где, по их мнению, собирались мигранты. Один из фигурантов создал для этого закрытый чат в Telegram.
В нём он координировал группу, разрабатывал символику, составлял листовки с призывами к насилию, а также план поджогов. По версии следствия, мужчина инструктировал сообщников по изготовлению зажигательных смесей.
Сотрудники ФСБ предотвратили реализацию этих планов. Следствие возбудило против граждан уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, организации террористического сообщества и возбуждении ненависти. Суд отправил обоих подозреваемых, 1993 и 1994 годов рождения, под стражу.
