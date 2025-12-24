Жители Владимира планировали серию поджогов кафе, где находились мигранты

24 декабря 2025, 15:43

Суд арестовал двух жителей Владимира по делу о подготовке терактов

Фото: Istock/Yingko

Владимирский гарнизонный военный суд санкционировал арест двух местных жителей. Их обвиняют в организации преступной экстремистской группы, которая планировала поджоги заведений общепита. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.