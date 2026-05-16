Банда российских подростков избивала сверстников и ответит по закону

16 мая 2026, 21:36

Избивавшая сверстников банда подростков из Краснодара предстанет перед судом

Фото: istockphoto/mrohana

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела против группы несовершеннолетних, которых обвиняют в хулиганстве с применением насилия и оружия. Организовал банду 15-летний подросток в октябре 2025 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.





Он привлёк шестерых знакомых, вместе с которыми избивал ровесников и нарушал общественный порядок, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в интернет. Жертвами противоправных действий стали восемь детей.



В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о хулиганстве. На время следствия предполагаемого лидера поместили под стражу, троих участников отправили под домашний арест, остальным избрали иные меры пресечения.



Материалы дела передали в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до семи лет лишения свободы.



