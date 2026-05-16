Банда российских подростков избивала сверстников и ответит по закону
В Краснодаре завершили расследование уголовного дела против группы несовершеннолетних, которых обвиняют в хулиганстве с применением насилия и оружия. Организовал банду 15-летний подросток в октябре 2025 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Он привлёк шестерых знакомых, вместе с которыми избивал ровесников и нарушал общественный порядок, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в интернет. Жертвами противоправных действий стали восемь детей.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о хулиганстве. На время следствия предполагаемого лидера поместили под стражу, троих участников отправили под домашний арест, остальным избрали иные меры пресечения.
Материалы дела передали в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до семи лет лишения свободы.