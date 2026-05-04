Девушку избили и изнасиловали после отказа стать второй женой в Дагестане

04 мая 2026, 17:23

Baza: Мужчина избил и изнасиловал девушку за отказ стать его второй женой

В Дагестане возбудили уголовные дела против мужчины. Он изнасиловал и избил учительницу после того, как она отказалась стать его второй женой.





По информации Telegram-канала «База», инцидент произошел в Чародинском районе. Местный житель долгое время ухаживал за сельской преподавательницей, но, получив отказ, применил насилие.



Фигуранта заключили под стражу. Ему инкриминируют изнасилование и насильственные действия сексуального характера.



