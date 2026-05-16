Поляки избили беженцев с Украины

16 мая 2026, 11:42

МВД Польши: в Варшаве местные жители избили малолетних украинцев

В Варшаве правоохранители задержали группу местных жителей, подозреваемых в нападении на несовершеннолетних граждан Украины. Инцидент произошёл на мосту Свентокшиском и вызвал широкий общественный резонанс.





Как сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, несколько дней назад на этом мосту троих украинских подростков жестоко избили. Нападавшими оказались молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет — все они граждане Польши.



Глава МВД в своём аккаунте в соцсети X подтвердил, что все пятерых участников нападения уже задержали. Это не первый подобный случай в стране.



В феврале прокуратура города Остроленка сообщала о нападении двоих поляков на граждан Украины Василия и Ивана с использованием мачете. Тогда пострадавшим нанесли серьёзные ранения рук. Одного из нападавших задержали. Нынешнее избиение подростков в Варшаве стало ещё одним эпизодом в череде межэтнических инцидентов в Польше.



