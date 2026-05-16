В центре Воронежа избили «особенного» уличного музыканта

16 мая 2026, 20:06

Мужчина избил 18-летнего уличного музыканта в центре Воронежа, его задержали

В центре Воронежа задержали 49-летнего местного жителя, напавшего на 18-летнего уличного музыканта. Об инциденте, произошедшем на площади у Театра кукол, сообщает «ТВ Губерния».





На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина крупного телосложения набрасывается на юношу, сбивает его с ног и наносит удары. Ситуацию предала огласке блогер Галя Малюкова.



По её словам, у молодого человека есть особенности психического развития, которые не позволяют ему обучаться в профильных учебных заведениях. Тем не менее, он занимается с преподавателем и уже освоил несколько инструментов. В момент нападения парень играл на трубе.



Малюкова выразила опасение, что из-за случившегося музыкант может потерять интерес к творчеству, и призвала привлечь агрессора к ответственности. Правоохранители проводят проверку.



