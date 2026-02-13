Банда россиян отбирала дорогие иномарки у водителей такси, ее ликвидировали

13 февраля 2026, 20:47

В Волгограде банда россиян отбирала дорогие иномарки у водителей такси

Фото: istockphoto/Chalabala

Силовики в Волгограде пресекли деятельность группы, нападавшей на таксистов ради дорогих машин. Как сообщили «МК» в ГУ МВД по Волгоградской области, организатором оказался 38-летний таксист из Астрахани.