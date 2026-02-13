Банда россиян отбирала дорогие иномарки у водителей такси, ее ликвидировали
Силовики в Волгограде пресекли деятельность группы, нападавшей на таксистов ради дорогих машин. Как сообщили «МК» в ГУ МВД по Волгоградской области, организатором оказался 38-летний таксист из Астрахани.
Поводом для оперативных мероприятий стало заявление 48-летнего мужчины, поступившее в полицию 4 февраля. Он рассказал, что двое пассажиров попытались отобрать у него кроссовер Haval Dargo.
По словам потерпевшего, в удаленном районе один из нападавших накинул ему на шею веревку и начал душить, а второй избивал, требуя выйти из автомобиля. Однако водитель оказал сопротивление, и злоумышленники, не сумев довести замысел до конца, скрылись.
Подозреваемых — 24-летнего и 22-летнего жителей города, ранее судимых, — задержали по горячим следам. В ходе дальнейшей работы полицейские установили третьего участника — сообщника, который ожидал их в условленном месте и координировал действия. Следствие считает его организатором группы, планировавшей разбирать похищенные авто и продавать запчасти.
Как выяснилось, участники познакомились во время одной из поездок на такси, после чего договорились о распределении ролей. Возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц. Все трое признали вину.
