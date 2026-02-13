«Надругались и забили»: Зверское убийство в Подмосковье раскрыли спустя пять лет
В Подмосковье суд арестовал двоих мужчин по обвинению в изнасиловании и убийстве женщины в 2020 году. Как сообщили в Следственном комитете России, преступление произошло 26 августа в Воскресенске.
По версии следствия, мужчины познакомились с женщиной и распивали с ней алкоголь. Затем они избили её, и один из них совершил изнасилование, пока второй подавлял сопротивление жертвы. Когда потерпевшая пригрозила обратиться в полицию, злоумышленники жестоко избили её, чтобы скрыть содеянное.
Гражданка скончалась на месте, после чего нападавшие скрылись. Раскрыть преступление прошлых лет помогла федеральная база данных ДНК. Следователи выделили генетический материал и установили личность подозреваемого.
На допросе он признался и указал на соучастника — обоих задержали. Оба фигуранта признали вину и отправились под стражу. Ранее они уже имели судимости за тяжкие преступления. Им вменили групповое изнасилование и убийство.
Читайте также: