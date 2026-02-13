«Надругались и забили»: Зверское убийство в Подмосковье раскрыли спустя пять лет

13 февраля 2026, 20:20

В Подмосковье арестовали обвиняемых в изнасиловании и убийстве женщины

Фото: Istock/Akintevs

В Подмосковье суд арестовал двоих мужчин по обвинению в изнасиловании и убийстве женщины в 2020 году. Как сообщили в Следственном комитете России, преступление произошло 26 августа в Воскресенске.