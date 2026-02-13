«Пинал лежачую»: В российской школе мальчик зверски избил девочку на глазах у всех
В Кургане шестиклассник избил одноклассницу на перемене
В Кургане в школе №5 шестиклассник избил одноклассницу. Инцидент произошёл на перемене после словесной перепалки.
Бабушка пострадавшей школьницы рассказала URA.RU, что конфликт длится с прошлого года: мальчик постоянно оскорблял внучку.
«10 февраля в школе после словесной перепалки шестиклассник ударил девочку по лицу кулаком дважды, затем толкнул. После того, как одноклассница упала, продолжал пинать её ногами», — заявила родственница пострадавшей.Родители девочки написали заявление в полицию, ребёнок находится на больничном. Бабушка опасается, что вину переложат на жертву, так как мама мальчика работает учителем в этой школе.
В администрации города заявили, что драку остановили педагоги. Дети помирились и извинились друг перед другом. В школе утверждают, что ранее конфликтов между учениками не возникало. Сейчас школу проверяют.