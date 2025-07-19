Банда школьников избила и выбросила из окна мальчика-инвалида под Мурманском
Банда семиклассников избила, связала и выбросила из окна мальчика-инвалида. Об этом сообщает 360.ru.
Школьники давно держат в страхе посёлок Мурмаши в Мурманской области. Однако после резонанса в соцсетях с историей о сброшенном из окна инвалиде Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция задержала подозреваемых.
Местные жители рассказали, что во главе группировки стоят подростки 13-14 лет из семей, считающихся благополучными. Однако на деле детей никто не контролирует, поскольку родители всё время на работе.
Очевидцы отметили, что мальчики регулярно употребляют алкоголь и различные запрещённые вещества. Также ранее их проверяли в причастности к изнасилованию несовершенной. Тогда скандал был замят.
Читайте также: