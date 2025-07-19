Шестилетнего мальчика изнасиловали в петербургском санатории
В Петербурге проводится проверка после обращения жительницы, которая утверждает, что над её шестилетним сыном были совершены насильственные действия сексуального характера в санатории в Сестрорецке. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Конкретно.ру».
Мальчик вместе с мамой обратился за медицинской помощью 18 июля, после чего сведения о произошедшем поступили в следственные органы.
По словам женщины, её ребёнок отдыхал в петербургском санатории и сообщил ей о возможных насильственных действиях со стороны незнакомца.
Ещё 14 июля она подала заявление в полицию с просьбой разобраться в случившемся.
В настоящее время следователи опрашивают возможных свидетелей произошедшего и собирают сведения для принятия решения.
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