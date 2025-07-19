Шестилетнего мальчика изнасиловали в петербургском санатории

19 июля 2025, 13:22

В петербургском санатории могли изнасиловать шестилетнего мальчика

Фото: iStock/nixki

В Петербурге проводится проверка после обращения жительницы, которая утверждает, что над её шестилетним сыном были совершены насильственные действия сексуального характера в санатории в Сестрорецке. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Конкретно.ру».