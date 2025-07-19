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Шестилетнего мальчика изнасиловали в петербургском санатории

В петербургском санатории могли изнасиловать шестилетнего мальчика
Фото: iStock/nixki

В Петербурге проводится проверка после обращения жительницы, которая утверждает, что над её шестилетним сыном были совершены насильственные действия сексуального характера в санатории в Сестрорецке. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Конкретно.ру».



Мальчик вместе с мамой обратился за медицинской помощью 18 июля, после чего сведения о произошедшем поступили в следственные органы.

По словам женщины, её ребёнок отдыхал в петербургском санатории и сообщил ей о возможных насильственных действиях со стороны незнакомца.

Ещё 14 июля она подала заявление в полицию с просьбой разобраться в случившемся.

В настоящее время следователи опрашивают возможных свидетелей произошедшего и собирают сведения для принятия решения.

Анастасия Чинкова

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