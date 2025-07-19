Россиян ограбили в Италии после предложения руки и сердца
Россиян ограбили в Италии прямо после предложения руки и сердца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местная полиция отказалась помогать, потому что у неё выходной.
Туристы из Петербурга Яна и Артём отправились в путешествие, где молодой человек сделал предложение возлюбленной. Пара проездом остановилась в Пизе. Все вещи они оставили в арендованной машине в центре города. После романтического ужина возлюбленные заметили разбитое окно и украденные вещи: четыре чемодана, ноутбуки, наушники, фотоаппарат и прочая дорогая техника.
Россияне сразу же обратились в местную полицию. Однако в ночь происшествия она не работала, а на следующий день, в воскресенье, служба почему-то тоже не оказала им помощь. Домой пара вернулась только с паспортами, телефонами и помолвочным кольцом.
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