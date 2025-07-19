«Забери меня отсюда»: в чате детской игры Roblox неизвестная заявила, что её принуждают к сексу со взрослыми мужчинами
В чате популярной среди детей компьютерной игры Roblox одна из пользовательниц написала, что её насилуют и удерживают взаперти. После связь с ней оборвалась, когда в комнату вошёл некий «дядя Боря», пишет Telegram-канал Baza.
14 июля в городе Ипатово семилетняя девочка играла в Roblox, но вскоре в испуге прибежала к маме из-за сообщений в общем чате игроков. Анонимом якобы выступила девочка, которая пожаловалась на принуждение к сексу и насильное удерживание взаперти.
Мать испугавшейся школьницы решила сама продолжить диалог в чате, чтобы выяснить, где находится аноним. Девочка написала, что живёт в приёмной семье в Краснодаре. По её словам, некий дядя Боря уже два года удерживает её и кормит только за действия сексуального характера.
Несовершеннолетняя написала, что мужчина удовлетворяет себя в её присутствии и снимает её на камеру, а однажды у неё даже был секс сразу с двумя взрослыми мужчинами. Во время переписки девочка постоянно просила спасти её и заявляла, что боится забеременеть.
В последнем сообщении неизвестная написала, что дядя Боря вошёл в её комнату. После она не выходила на связь.
Также девочка отметила, что с ней находятся и другие несовершеннолетние, которые тоже подвергаются насильственным действиям.
Теперь непонятно, реальная ли это история или чей-то злой розыгрыш. Однако женщина всё же подала заявление в полицию.
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