«Забери меня отсюда»: в чате детской игры Roblox неизвестная заявила, что её принуждают к сексу со взрослыми мужчинами

19 июля 2025, 15:00

Неизвестная пользовательница Roblox заявила, что её насилуют и держат взаперти

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В чате популярной среди детей компьютерной игры Roblox одна из пользовательниц написала, что её насилуют и удерживают взаперти. После связь с ней оборвалась, когда в комнату вошёл некий «дядя Боря», пишет Telegram-канал Baza.