Банда выбивает людям зубы и трясет деньги со стоматологов за лечение клиентов

09 сентября 2026, 18:00

Банда выбивает людям зубы в Уганде и вымогает у стоматологов деньги за лечение

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Полиция Уганды сообщила о задержании восьми подозреваемых, причастных к серии нападений на жителей столицы. Об этом стало известно 9 сентября.