Банда выбивает людям зубы и трясет деньги со стоматологов за лечение клиентов
Полиция Уганды сообщила о задержании восьми подозреваемых, причастных к серии нападений на жителей столицы. Об этом стало известно 9 сентября.
Злоумышленники избивали людей, ломали им челюсти и выбивали зубы, а затем требовали от местных стоматологов отдавать часть прибыли от лечения пострадавших, угрожая в противном случае новыми актами насилия. Информацию дает Uganda Police Force.
Основанием для оперативных действий послужило видео, распространившееся в социальных сетях, на котором группа молодых людей открыто хвасталась совершенными преступлениями и обещала продолжить терроризировать город. Задержания прошли в спортзале Gojo Gym в районе Намунгоне.
По данным следствия, это заведение могло служить прикрытием для сбора банды под видом боксерских тренировок. Четверых из восьми задержанных следствие идентифицировало как участников скандальной записи.
В настоящее время полиция проверяет подозреваемых на причастность к другим противоправным действиям, включая грабежи, кражи со взломом, хищения мобильных телефонов, а также незаконный оборот оружия и наркотиков. Во время обысков у части задержанных изъяли вещества, предположительно являющиеся наркотическими.
Всех фигурантов дела взяли под стражу. Правоохранители продолжают розыск остальных участников группировки и призывают возможных жертв нападений обращаться в полицию для дачи показаний.
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