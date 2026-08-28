Россиянке порвали руку, а ее другу из Китая выбили зуб на вечеринке в Таиланде: полиция бездействует
На популярном курорте Таиланда произошло резонансное нападение на 16-летнюю россиянку и ее 20-летнего друга из Китая. Об этом 28 августа пишет Baza.
Инцидент случился во время частной вечеринки на вилле, где собралось около 70 человек. Как выяснилось, среди гостей находились недоброжелатели молодого человека, с которыми у него ранее произошел конфликт.
Ссора вспыхнула почти сразу после начала мероприятия. В ходе выяснения отношений один из оппонентов схватил нож и попытался напасть на китайца. Паре удалось укрыться в одной из комнат, после чего они решили покинуть территорию виллы.
Однако на выходе за пределами поместья на беглецов напали. Молодого человека избили ногами и руками, а на россиянку набросились несколько девушек — они повалили ее на асфальт и таскали за волосы. Несмотря на полученные травмы, Джеку удалось вырваться и защитить спутницу. Перед тем как скрыться, злоумышленники похитили у Полины мобильный телефон.
В результате нападения россиянка получила рваную рану руки и множественные гематомы. Ее спутник лишился зуба, а также получил травму шеи и ушибы.
Пострадавшие незамедлительно вызвали полицию, однако патруль на место так и не прибыл. Родственники пострадавших утверждают, что за два с половиной месяца расследования правоохранительные органы не добились прогресса: подозреваемых не задержали, а следователь игнорирует звонки и сообщения. Записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент драки, родным пришлось искать самостоятельно.
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