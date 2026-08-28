Россиянке порвали руку, а ее другу из Китая выбили зуб на вечеринке в Таиланде: полиция бездействует

28 августа 2026, 12:08

16-летнюю россиянку и 20-летнего китайца избили на вечеринке в Таиланде

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

На популярном курорте Таиланда произошло резонансное нападение на 16-летнюю россиянку и ее 20-летнего друга из Китая. Об этом 28 августа пишет Baza.