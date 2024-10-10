В Подольске мигранты выбили зубы прохожей и пробили голову ее знакомому

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko
В подмосковном Подольске группа мигрантов напала на мужчину и двух девушек после того, как им сделали замечание об их неподобающем поведении. Об этом информирует Readovka.
Драка произошла минувшим вечером. Сообщается, что трое иностранцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно на улице. Проходившие мимо девушки и мужчина попросили их быть потише, однако это сильно возмутило мигрантов, они напали на компанию молодых людей. Словесный конфликт завершился дракой и серьезными травмами.
Как рассказал знакомый пострадавших, мигранты нанесли мужчине тяжелые травмы, проломив ему череп. Одной из девушек выбили зубы, а другой рассекли лицо. Очевидцы инцидента пытались заступиться за потерпевших, однако не смогли остановить избиение.
Некоторые свидетели утверждают, что во время драки мигранты выкрикивали экстремистские лозунги и призывали к расправе над русскими. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания нападавших.
Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как рассказал знакомый пострадавших, мигранты нанесли мужчине тяжелые травмы, проломив ему череп. Одной из девушек выбили зубы, а другой рассекли лицо. Очевидцы инцидента пытались заступиться за потерпевших, однако не смогли остановить избиение.
Некоторые свидетели утверждают, что во время драки мигранты выкрикивали экстремистские лозунги и призывали к расправе над русскими. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания нападавших.
Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова