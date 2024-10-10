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В Подольске мигранты выбили зубы прохожей и пробили голову ее знакомому

10 октября 2024, 09:58
Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

В подмосковном Подольске группа мигрантов напала на мужчину и двух девушек после того, как им сделали замечание об их неподобающем поведении. Об этом информирует Readovka.
Драка произошла минувшим вечером. Сообщается, что трое иностранцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно на улице. Проходившие мимо девушки и мужчина попросили их быть потише, однако это сильно возмутило мигрантов, они напали на компанию молодых людей. Словесный конфликт завершился дракой и серьезными травмами.

Как рассказал знакомый пострадавших, мигранты нанесли мужчине тяжелые травмы, проломив ему череп. Одной из девушек выбили зубы, а другой рассекли лицо. Очевидцы инцидента пытались заступиться за потерпевших, однако не смогли остановить избиение.



Некоторые свидетели утверждают, что во время драки мигранты выкрикивали экстремистские лозунги и призывали к расправе над русскими. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания нападавших.

Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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У жителя Подольска изъяли более 4 тысяч литров нелегального алкоголя
10 октября 2024, 09:10

52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В гараже и хозяйственной пристройке, расположенных на земельном участке задержанного в деревне Сергеевка городского округа Подольск, полицейские обнаружили более 4 тысяч литров алкогольной продукции, разлитой по канистрам и бутылкам без маркировки. Экспертиза показала, что крепость найденных спиртных напитков составляет от 36 до 89%. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина хранил алкоголь для его дальнейшей продажи.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и отпустили под подписку о невыезде.

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В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве
Пожар в доме-корабле на Большой Тульской мог произойти из-за электропроводки
10 октября 2024, 08:30

Фото: iStock/grafoto

Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, предварительно, стала неисправность электропроводки. Об этом говорится в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Уточняется, что во время пожара погибли два человека. В СК РФ добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства, а также начата доследственная проверка.

По факту произошедшего также были назначены экспертизы.

Напомним, пожар произошел в квартире на 6 этаже в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 55 квадратных метров. Сотрудники МЧС России спасли трех человек.

Ранее сообщалось, что на центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Тело человека обнаружили в горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы
10 октября 2024, 07:43

Фото: iStock/photovs

В горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы обнаружили тело человека. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Большая Тальская. По данным канала, тело обнаружили сотрудники МЧС без признаков жизни во время разбора завалов.

По предварительным данным, источник возгорания находился в сильно захламленной квартире. Отмечается, что пожар был потушен на площади 55 квадратных метров. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле
«Известия»: следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана
10 октября 2024, 07:15

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета России из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста. Об этом пишут «Известия».
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга началось заочное слушание дела в отношении Шляфмана. Его обвиняют по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное способом, представляющим опасность для жизни множества людей) и по статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, также совершенное опасным для жизни способом).

«Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта», — указано в газете.

Помимо этого, отмечается, что сам Шляфман отрицал во время допроса причастность к смерти Игоря Талькова.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ураган «Милтон» унес множество жизней во Флориде
10 октября 2024, 07:11

Фото: istock/jorgeantonio

Ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что ураган привел к трагическим последствиям в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, хотя основной удар пришелся на западное побережье. Помимо этого, сообщается, что без электричества остались более 1 миллион 280 тысяч домов.

Напомним, что ураган «Милтон» достиг берегов Соединенных Штатов Америки на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» относится к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.

При этом NHC отметил, что «Милтон» менее мощный, чем ураган «Хелен», который обрушился на страну в конце сентября и принадлежал к четвертой категории. «Хелен» стал вторым по числу жертв ураганом за последние 50 лет.

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К вечеру США изменятся навсегда: ураган, потопы и торнадо сметут несколько штатов
Сильнейший ураган «Милтон» идет на Майами
10 октября 2024, 05:10

Фото: istock/Bilanol

К юго-восточному побережью США стремительно приближается мощнейший ураган «Милтон». Стихия, которая угрожает Флориде и другим южным штатам, способна кардинально изменить береговую линию, предупреждают эксперты.
Геологическое агентство США заявило, что ураган может смыть все пляжи Флориды. Об этом сообщает «КП».

Местные власти сообщили о массовой эвакуации: более пяти миллионов человек покинули опасные районы. Однако тех, кто остался, предупреждают об огромных рисках: «дома станут гробами», если вовремя не уйти с побережья.

Прогнозируется не только мощный ураганный ветер, но и разрушительные наводнения, вызванные волнами, а также вероятность возникновения торнадо. Метеорологи признают, что стихия развивается по худшему сценарию, и точные последствия пока невозможно предсказать.

На данный момент 12 миллионов жителей находятся в зоне риска. Ситуация осложняется изменением траектории урагана — теперь под угрозой не только Тампа, но и Майами, где к моменту публикации еще оставались туристы. Парки развлечений, такие как «Мир Диснея», продолжали работать вплоть до обеда, несмотря на надвигающуюся катастрофу. В то же время, круизные лайнеры в Атлантике вынуждены эвакуировать пассажиров, так как их не пускают в порты, опасаясь серьезных штормов.

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В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег
10 октября 2024, 04:30

Фото: istock/BrianAJackson

В Португалии был арестован гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин по обвинению в отмывании денег, и США ожидают его экстрадиции.
Об этом сообщили в министерстве юстиции США. Андрюнин 26 лет являлся генеральным директором и основателем криптовалютной компании Gotbit, известной как «маркетмейкер» в индустрии криптовалют. Он был задержан 8 октября 2024 года в Лиссабоне.

Помимо Андрюнина, обвинения также были предъявлены двум другим россиянам: Федору Кедрову, директору по созданию рынка Gotbit, и Кави Джалили, директору по продажам. Оба подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.

Согласно информации из судебных документов, действия обвиняемых могли нанести ущерб инвесторам и вызвать серьезные проблемы в криптовалютной сфере.

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#ущерб
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Жириновский предсказывал затопление США из-за разрушительного урагана
10 октября 2024, 04:00

Фото: istock/Bilanol

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2003 году сделал заявление, в котором предсказал затопление США из-за урагана.
Обращаясь к президенту США Джорджу Бушу-младшему, Жириновский заявил, что изменения в гравитационном поле Земли могли бы привести к затоплению страны в течение 24 часов.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!» — говорил он 28 января 2003 года.
Эти слова стали вспоминать в связи с надвигающимся на США ураганом «Милтон», который уже привел к отмене или задержке около двух тысяч авиарейсов. Многие считают предсказания Жириновского пророческими, отмечая его смелость в озвучивании подобных заявлений.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также недавно отметил, что успешность предсказаний Жириновского объясняется его богатым опытом и знанием науки. Политик не боялся публично говорить о возможных событиях, что делало его заявления особенно заметными.

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#ученые
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#страны
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#жириновский
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Массовое ДТП в Сочи: экскурсионный автобус перевернут, есть пострадавшие
РИА: в Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом
10 октября 2024, 01:39

Фото: istock/avstraliavasin

На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.

После удара фургон перевернулся и продолжил движение, врезавшись в припаркованные «Джили» и экскурсионный автобус, в котором не было пассажиров. Впоследствии в эти автомобили врезались еще две машины, задев пешехода. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и собирает информацию о пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.

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