Банда вымогателей похитила и неделю пытала челябинца, требуя 8 млн рублей

02 ноября 2025, 15:06

В Челябинске задержали людей, которые похитили и пытали 22-летнего парня

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Челябинске четверо мужчин в возрасте от 26 до 33 лет похитили 22-летнего молодого человека и неделю удерживали его. Они требовали у потерпевшего 8 миллионов рублей и применяли к нему насилие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.