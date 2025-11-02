Достижения.рф

Банда вымогателей похитила и неделю пытала челябинца, требуя 8 млн рублей

В Челябинске задержали людей, которые похитили и пытали 22-летнего парня
В Челябинске четверо мужчин в возрасте от 26 до 33 лет похитили 22-летнего молодого человека и неделю удерживали его. Они требовали у потерпевшего 8 миллионов рублей и применяли к нему насилие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



Оперативная группа из сотрудников ФСБ, полиции и Росгвардии задержала подозреваемых с поличным. Установлено, что злоумышленники преследовали молодого человека с февраля по сентябрь, систематически требуя деньги и избивая его.

В марте они, угрожая пистолетом, похитили его, перевезли на автомобиле и неделю удерживали в одном из домов, где продолжали истязания. В мае преступники пришли к 48-летней матери юноши и начали угрожать ей и ее родственникам, требуя ту же сумму.

При обысках оперативники изъяли у задержанных документы, телефоны, технику, денежные средства и два автомобиля премиум-класса. Суд отправил всех подозреваемых в СИЗО. Все они ранее имели судимости.

