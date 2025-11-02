Пенсионерка в Москве лишилась 28 млн рублей из-за аферы с домофоном

02 ноября 2025, 13:59

В Москве задержали мужчину по делу о мошенничестве на 28 млн рублей

Фото: Istock/gl0ck

В Москве неизвестные мошенники похитили у пенсионерки 28 миллионов рублей. Они действовали под предлогом замены ключей от домофона. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.