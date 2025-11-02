Пенсионерка в Москве лишилась 28 млн рублей из-за аферы с домофоном
В Москве неизвестные мошенники похитили у пенсионерки 28 миллионов рублей. Они действовали под предлогом замены ключей от домофона. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Сначала женщине позвонил мужчина. Он сообщил о необходимости заменить кодировку ключей и выведал у пенсионерки код из СМС. Затем к схеме подключилась лжесотрудница Роскомнадзора. Она убедила жертву, что злоумышленники взломали её личный кабинет на «Госуслугах», похитили персональные данные и оформили доверенность на постороннего человека.
После этого мошенники по видеосвязи убедили женщину пересчитать все наличные сбережения и передать их курьеру для «декларирования». Пенсионерка отдала деньги, упаковав в сумку более 256 тысяч долларов и 82 тысяч евро. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Прокуратура предъявила ему обвинение в мошенничестве.
