Гость северной столицы на улице ударил незнакомого мужчину ножом в шею

02 ноября 2025, 14:28

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в нанесении ножевого ранения

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на незнакомца. Об этом информирует ГСУ СК России по городу.