Гость северной столицы на улице ударил незнакомого мужчину ножом в шею
В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на незнакомца. Об этом информирует ГСУ СК России по городу.
Конфликт между двумя россиянами произошёл 31 октября у дома на Комендантской площади. По информации следствия, нападавший нанёс потерпевшему один удар в шею. Медики своевременно оказали мужчине помощь, что спасло ему жизнь.
СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители задержали подозреваемого — 29-летнего жителя Хабаровского края. Суд решает вопрос о мере пресечения для него.
