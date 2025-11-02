«Мне нет прощения»: Воспитатель в российском детсаду издевалась над детьми
В Иркутской области воспитатель с 54-летним стажем применила силу к детям
В иркутском городе Усолье-Сибирское воспитатель детского сада №32 применяла физическую силу к воспитанникам. Об этом сообщает городское издание «Феникс».
Родители пожаловались на методы работы воспитательницы с 54-летним стажем. На собрании женщина извинилась и признала факты насилия.
«Я виновата, мне нет прощения никакого. Я не имела права трогать детей руками, я это знаю, но... Не знаю, как это случилось. Я в тот день работала одна, у меня не было няни и, поэтому, всё вышло из-под контроля», — пыталась она объясниться.Как выяснилось, она выкручивала детям головы, грубо хватала их, дергала за одежду и сбрасывала с дивана на пол. У малышей оставались синяки и ссадины. Факты вскрылись, когда мать одного из детей заметила у него травмы и запросила видео с камер, подтвердившее нарушение. СК возбудил дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей.