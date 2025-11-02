«Мне нет прощения»: Воспитатель в российском детсаду издевалась над детьми

02 ноября 2025, 14:57

В Иркутской области воспитатель с 54-летним стажем применила силу к детям

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

В иркутском городе Усолье-Сибирское воспитатель детского сада №32 применяла физическую силу к воспитанникам. Об этом сообщает городское издание «Феникс».





Родители пожаловались на методы работы воспитательницы с 54-летним стажем. На собрании женщина извинилась и признала факты насилия.

«Я виновата, мне нет прощения никакого. Я не имела права трогать детей руками, я это знаю, но... Не знаю, как это случилось. Я в тот день работала одна, у меня не было няни и, поэтому, всё вышло из-под контроля», — пыталась она объясниться.

