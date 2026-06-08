Банде «Сельмаш» изменили приговор

08 июня 2026, 13:14

В Ростове-на-Дону суд изменил приговор членам ОПГ «Сельмаш»

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Ростовском областном суде апелляционная инстанция смягчила приговор 15 фигурантам дела об организованной преступной группировке «Сельмаш». Участников банды признали виновными в вымогательстве, организации преступного сообщества и участии в нем, сообщили в региональном управлении ФСБ «Ленте.ру».