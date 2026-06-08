Банде «Сельмаш» изменили приговор
В Ростовском областном суде апелляционная инстанция смягчила приговор 15 фигурантам дела об организованной преступной группировке «Сельмаш». Участников банды признали виновными в вымогательстве, организации преступного сообщества и участии в нем, сообщили в региональном управлении ФСБ «Ленте.ру».
На заседании, проходившем с использованием видеоконференцсвязи, суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 22 лет. Также им присудили штраф на общую сумму 18,2 миллиона рублей.
4 сентября 2025 года, суд приговорил членов ОПГ «Сельмаш» к срокам от 7,5 до 23 лет лишения свободы. При расследовании возбудили 18 уголовных дел. По данным следствия, группировку создал и контролировал вор в законе Нодари Асоян.
Часть криминальных доходов банда направляла в общий воровской фонд. Самого Асояна, а также других членов преступного сообщества в настоящее время объявили в международный розыск.
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