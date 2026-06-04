«В качестве шутки»: Суд в России впервые приговорил за публикацию сгенерированного ИИ порно

04 июня 2026, 20:29

Двоих россиян впервые в истории осудили за создание порно с помощью ИИ

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Брянской и Липецкой областях суды впервые в России вынесли приговоры за использование нейросетей для создания порнографических материалов. Об этом сообщили пресс-службы инстанций.