«В качестве шутки»: Суд в России впервые приговорил за публикацию сгенерированного ИИ порно
В Брянской и Липецкой областях суды впервые в России вынесли приговоры за использование нейросетей для создания порнографических материалов. Об этом сообщили пресс-службы инстанций.
17-летнего жителя Брянщины приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что подросток получил от знакомого интимные фото и видео несовершеннолетней девушки, после чего с помощью нейросети создал порнографический контент и распространил его в мессенджерах «в качестве шутки».
Фигурант полностью признал вину. Фемида также взыскала с него в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Второй случай — 48-летний мужчина создал в соцсети группу с эротическими изображениями, сгенерированными нейросетью, использовав в качестве референсов фотографии девяти реальных людей. Он также признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам условно и запретил на пять лет администрировать группы в соцсетях.
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