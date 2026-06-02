Депутат прокомментировал приговор для девушки за кальян на куличе

02 июня 2026, 16:30

Депутат Калинин: срок за кальян на куличе активировал прошлую судимость девушки

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Эпизод с приготовлением кальяна на куличе активировал условную судимость Ксении Белоусовой по делу о наркотиках. Об этом рассказал депутат Саратовской облдумы, зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.





Напомним, 27 мая суд приговорил забившую кальян на куличе 27-летнюю Белоусову к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Ранее она получила условный срок за хранение наркотиков. Наказание назначили по совокупности с предыдущим приговором.





«Важно понимать, что Белоусова угодила на три года в колонию вовсе не за кощунственные действия, публично продемонстрировав, как она делает кальян на пасхальном куличе. У нее уже имелся условный срок за хранение запрещенных препаратов — те самые три года колонии — и эпизод с публичным оскорблением чувств верующих лишь активировал имевшийся ранее срок», — пояснил Калинин.