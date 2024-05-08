«Бандиты-ловеласы» через постель получали секретные данные у сотрудниц полиции

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В Швеции разгорелся крупный скандал вокруг десятков женщин-полицейских, состоявших в сексуальных отношениях с участниками банд и передававшим им служебные сведенья. Об этом сообщает The European Conservative.
В романах с преступниками и передаче секретной информации уличили 30 сотрудниц, служивших в правоохранительных органах государства. По данным следствия, члены банд «заводили сексуальные отношения со стратегически выбранными сотрудницами» ради получения нужной информации.
Полицейские передавали своим любовникам данные об их конкурентах, вследствие чего произошёл ряд крупных стычек между бандитами, от которых погибли четыре человека.
Помимо этого, сотрудницы передавали бойфрендам-преступникам данные о предстоящих рейдах, что позволяло бандитам избежать поимки.
Расследование выявило 514 утечек данных с 2018 года. В итоге как минимум 30 женщин уволены. Руководитель шведской полиции Петра Лунд назвала поведение сотрудниц «совершенно неприемлемым». Она также добавила, что правоохранители и суды были наивными, не предусмотрев подобный ход со стороны преступников.
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Полицейские передавали своим любовникам данные об их конкурентах, вследствие чего произошёл ряд крупных стычек между бандитами, от которых погибли четыре человека.
Помимо этого, сотрудницы передавали бойфрендам-преступникам данные о предстоящих рейдах, что позволяло бандитам избежать поимки.
Расследование выявило 514 утечек данных с 2018 года. В итоге как минимум 30 женщин уволены. Руководитель шведской полиции Петра Лунд назвала поведение сотрудниц «совершенно неприемлемым». Она также добавила, что правоохранители и суды были наивными, не предусмотрев подобный ход со стороны преступников.
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Алина Юрчак