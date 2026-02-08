«Избили, ограбили и увезли в сауну»: В Ижевске раскрыли дерзкое похищение

08 февраля 2026, 15:52

В Ижевске возбудили дело о разбое после нападения и похищения 22-летнего мужчины

Фото: Istock/Yingko

В Ижевске полиция задержала трёх молодых людей по подозрению в разбое, избиении и похищении 22-летнего местного жителя. Об этом информирует издание Izh1.