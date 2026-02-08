«Избили, ограбили и увезли в сауну»: В Ижевске раскрыли дерзкое похищение
В Ижевске полиция задержала трёх молодых людей по подозрению в разбое, избиении и похищении 22-летнего местного жителя. Об этом информирует издание Izh1.
Инцидент произошёл, когда пострадавший находился в алкомаркете. К нему подошли трое мужчин, силой вывели из магазина и избили на улице. Злоумышленники забрали у него телефон и банковские карты.
Затем они отвезли мужчину в сауну, где расплатились его картой. После этого на такси они перевезли пострадавшего в Глазов, где оставили его, пригрозив расправой в случае обращения в правоохранительные органы.
На следующий день пострадавший обратился в больницу, а врачи сообщили об инциденте в полицию. Оперативники установили и задержали подозреваемых. Все они ранее были судимы. Следствие возбудило уголовное дело о разбое. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
