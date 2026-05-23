23 мая 2026, 13:46

Eurosport: Ограбили четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Проста в Швейцарии

Фото: istockphoto/Octavian Lazar

Известный французский автогонщик, 71-летний Ален Прост, получил травму головы в результате нападения на его виллу в швейцарском Ньоне. Об этом сообщает телеканал Eurosport.





По данным источника, инцидент произошел утром 19 мая. Группа злоумышленников ворвалась в дом Проста, расположенный на берегу Женевского озера. Угрожая насилием, преступники заставили одного из сыновей гонщика открыть семейный сейф.



Сам потерпевший пострадал, получив травму головы. Нападавшие скрылись с места происшествия и до сих пор находятся в розыске. Отмечается, что они могли пересечь границу с Францией.



Ален Прост завершил карьеру пилота в 1993 году. Он становился чемпионом мира «Формулы-1» в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах, выступая за команды «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Уильямс».



