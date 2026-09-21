Бандиты расправились с популярной блогершей
В Бразилии бандиты расправились с 21-летней блогершей Ивлин Лимой Дантас. Об этом пишет Need To Know.
Стрельба произошла в ночь на 16 сентября на улицах города Майн-ду-Риу, штат Пара. Об инциденте в полицию сообщили соседи.
Прибывшие на место патрульные нашли девушку с огнестрельными ранениями на тротуаре — спасти ее было уже невозможно. Как выяснилось, к дому Дантас подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин.
Злоумышленники вломились в здание, вывели блогершу на улицу и убили ее. Отца девушки, который также находился дома, злоумышленники не тронули. После содеянного они нанесли на забор буквы TCP — аббревиатуру преступной группировки Terceiro Comando Puro («Настоящий третий отряд»), одной из крупнейших в Бразилии.
Ранее, 9 сентября, Дантас арестовали как пособницу убийц 56-летнего отставного полицейского Антонио Анилдо Алвеса да Силвы, с которым бандиты расправились в июне. Девушку подозревали в помощи преступникам, но вскоре выпустили под залог.
Блогерша вела популярную страницу, где публиковала видео с городских мероприятий, рассказы о поездках и семье. На нее было подписано свыше 24 тысяч человек.
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