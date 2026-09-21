Бандиты расправились с популярной блогершей

21 сентября 2026, 12:28

В Бразилии бандиты убили 21-летнюю блогершу Ивлин Лиму Дантас

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В Бразилии бандиты расправились с 21-летней блогершей Ивлин Лимой Дантас. Об этом пишет Need To Know.