Мужчина задушил возлюбленную, а тело засунул в чемодан и убрал в холодильник
В Тайване арестовали 43-летнего сотрудника технологической компании, подозреваемого в убийстве своей 36-летней возлюбленной из Таиланда. Следствие полагает, что мужчина задушил женщину в гостинице, после чего перевез тело в чемодане за сотни километров и спрятал его в морозильной камере в своем офисе, пишет Mothership.
По данным местных СМИ, пара познакомилась около года назад во время поездки тайваньца в Таиланд. После начала отношений они жили в разных странах и периодически навещали друг друга. В 2026 году между ними начались конфликты, и женщина, как сообщается, решила прекратить отношения.
Она прибыла на Тайвань 2 сентября и остановилась в гостинице в районе Симэньдин в Тайбэе. Обратный рейс в Таиланд планировался на 14 сентября. Первые десять дней пара встречалась практически ежедневно.
Вечером 12 сентября камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина вошел в гостиницу с большим черным чемоданом. По версии следствия, во время встречи произошла ссора из-за предстоящего расставания, в ходе которой женщину задушили. Ранним утром 13 сентября подозреваемый покинул здание один, погрузил чемодан в автомобиль и направился в Тайчжун.
Предположительно, тело он перевез в офис компании, где занимался административно-хозяйственной работой. Чемодан поместили в морозильную камеру в служебном помещении. Коллегам мужчина объяснил, что холодильник приобрели для хранения мяса и других продуктов перед корпоративным праздником.
После того как женщина перестала выходить на связь и не вернулась домой, ее знакомые на Тайване обратились в полицию. Следователи изучили записи камер и восстановили маршрут подозреваемого. В ночь на 19 сентября его задержали, а в офисном морозильнике обнаружили тело пропавшей.
На допросе мужчина заявил, что потерял контроль над собой после разговора о расставании. Однако следователи проверяют версию о подготовленном преступлении, поскольку морозильная камера и чемодан могли приобрести заранее.
Суд разрешил заключить подозреваемого под стражу. Прокуратура указала на риск побега, уничтожения доказательств и совершения новых преступлений. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.
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