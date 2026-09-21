Мужчина задушил возлюбленную, а тело засунул в чемодан и убрал в холодильник

21 сентября 2026, 12:20

Mothership: Тайванец убил экс-возлюбленную и спрятал ее тело в чемодан

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Тайване арестовали 43-летнего сотрудника технологической компании, подозреваемого в убийстве своей 36-летней возлюбленной из Таиланда. Следствие полагает, что мужчина задушил женщину в гостинице, после чего перевез тело в чемодане за сотни километров и спрятал его в морозильной камере в своем офисе, пишет Mothership.