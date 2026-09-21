Полиция перекопала поле в поисках пропавшей 31 год назад девушки

21 сентября 2026, 12:12

В Британии полиция начала раскопки в поисках убитой 31 год назад девушки

Фото: iStock/Lawrey

Полиция Южного Йоркшира в Великобритании начала раскопки в поисках останков 26-летней Терезы Шепард. Об этом сообщает издание Daily Mail.