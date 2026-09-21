Полиция перекопала поле в поисках пропавшей 31 год назад девушки
Полиция Южного Йоркшира в Великобритании начала раскопки в поисках останков 26-летней Терезы Шепард. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Девушка пропала в июне 1995 года, когда пошла на свидание со своим бойфрендом Питером Тернером. Мужчина стал подозреваемым — в его машине нашли следы крови погибшей. Он утверждал, что в ту ночь даже не виделся с девушкой, однако его признали виновным и отправили в тюрьму. Останки Шепард так и не были найдены.
Спустя 31 год полиция возобновила расследование. Правоохранители предполагают, что останки девушки могут находиться в поле возле Пайпер-лейн, расположенном между домами, где жили Шепард и Тернер. Часть поля уже перекопали. Родственников Шепард уже уведомили о ведущихся поисках.
Ранее сообщалось, что в индийском городе Дели полиция выясняет обстоятельства гибели младенца, тело которого нашли без головы возле ворот крематория.
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