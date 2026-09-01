Бандиты расправились со знаменитым певцом

01 сентября 2026, 10:00

В Индии бандиты застрелили популярного певца Анкита Балияна

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В индийском штате Уттар-Прадеш бандиты застрелили знаменитого певца Анкита Балияна. Об этом сообщает News9Live.