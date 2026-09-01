Бандиты расправились со знаменитым певцом
В индийском штате Уттар-Прадеш бандиты застрелили знаменитого певца Анкита Балияна. Об этом сообщает News9Live.
Трагедия произошла вечером 26 августа в городе Шамли. Когда 32-летний артист вышел из спортзала, рядом остановились четверо мужчин на двух мотоциклах и открыли огонь из автоматического оружия. В результате он скончался от несколько ранений, а преступники скрылись.
31 августа полиции удалось выйти на след двоих подозреваемых. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. В перестрелке пострадали двое полицейских. В розыске находятся еще двое стрелков и двое наводчиков, которые следили за жертвой перед нападением.
Анкит Балиян был известным автором и исполнителем песен на языке харьянви, который распространен среди 13 миллионов человек в Индии. Его творчество пользовалось большой популярностью: около 800 тысяч подписчиков в соцсетях и более 181 миллиона просмотров на YouTube-канале.
Самый успешный клип — на песню о расправе над криминальным авторитетом Джитендером Мааном по кличке Гоги, убитым в суде в 2021 году. По одной из версий, мотивом убийства музыканта стала месть со стороны сторонников Маана, которые посчитали, что Балиян высмеивает их лидера в своем творчестве.
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