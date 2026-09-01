Вооруженная женщина напала на жителей Нью-Йорка
Вооруженная ножами женщина напала на прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, все произошло 1 сентября около 16:30 (23:30 мск) на пересечении 43-й улицы и Седьмой авеню, недалеко от полицейского отдела возле здания One Times Square.
49-летняя жительница Куинса достала из сумки два кухонных ножа и ударила 68-летнего мужчину, который вышел из метро вместе с женой. Спустя несколько секунд она изрезала 32-летнюю женщину. Обоих пострадавших госпитализировали: женщина скончалась, мужчина находится в стабильном состоянии.
Полицейские несколько минут пытались убедить нападавшую бросить оружие, после чего применили электрошокер, который не дал результата. Когда женщина, размахивая ножами, двинулась в сторону сотрудников, они открыли огонь и ликвидировали ее. Комиссар полиции Джессика Тиш сообщила, что у нападавшей ранее происходили эпизоды психического расстройства, однако арестов за ней не числилось. Признаков террористического мотива также не выявили.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заверил, что власти окажут поддержку семьям пострадавших. Также ожидается, что правоохранители опросят свидетелей и просмотрят записи с камер видеонаблюдения.
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