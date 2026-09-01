Вооруженная женщина напала на жителей Нью-Йорка

01 сентября 2026, 07:42

NYT: женщина с ножами ранила двух прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Вооруженная ножами женщина напала на прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом пишет газета The New York Times.