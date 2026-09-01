Работник фастфуда в США выложил свой пенис на подносе вместе с заказом
В США произошёл скандальный инцидент в заведении сети Steak 'n Shake. Работник положил свой пенис на поднос и вместе с заказом подошёл к покупательнице, пишет The Mirror US.
Всё случилось в городе Ларго (штат Флорида). 25‑летний Артавиан Крамити, работавший в ресторане, доставил бургер с картошкой клиентке, которая ожидала еду в автомобиле. При этом сотрудник намеренно встал так, что его гениталии оказались на уровне глаз женщины. Клиентка возмутилась и сразу же обратилась в полицию.
Факт противоправного поведения подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Крамити задержали по подозрению в непристойном обнажении, однако позднее он вышел из‑под стражи под залог.
У мужчины имеется криминальное прошлое: его судили за бродяжничество, жестокое обращение с детьми, незаконное ношение оружия и угон автомобилей. Инцидент произошёл спустя несколько месяцев после того, как Крамити освободился из тюрьмы. В ближайшее время ему придётся вновь предстать перед судом.
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