Бандиты сожгли заживо певицу за татуировку

19 мая 2026, 21:49

Певицу сожгли заживо за татуировку с президентом в Кении

Фото: istockphoto/wirot pathi

В Кении умерла исполнительница госпел, пострадавшая в результате нападения на политической почве. Об этом заявил глава МВД республики Кипчумба Муркомен, который посетил девушку незадолго до её смерти, пишет Aif.





Министр решительно осудил произошедшее, подчеркнув, что насилие из-за политических взглядов недопустимо. Он пообещал привлечь виновных к ответственности.



По данным местных СМИ, на певицу напали после конфликта, связанного с её поддержкой президента Уильяма Руто. На её плече была татуировка с изображением главы государства.



Злоумышленники облили её бензином и подожгли. С тяжёлыми ожогами пострадавшую госпитализировали, но спасти её не удалось. Правоохранительные органы проводят расследование, устанавливая всех причастных к преступлению.



