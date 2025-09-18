Грабители сожгли заживо девушку в Иране
В Иране двоих мужчин обвинили в «непреднамеренном убийстве» после того, как в результате их действий погибла молодая женщина по имени Негар. Об этом сообщают местные СМИ.
По версии следствия, Негар заметила повреждение своей припаркованной машины на рабочем месте. Когда она поехала домой, автомобиль заглох и прижался к бордюру. К месту подошли двое молодых людей, переодетые в форму дорожной помощи, и предложили помочь.
Один отвлекал женщину, пока другой тайно поливал бензином корпус её машины — будто бы для имитации утечки топлива и невозможности дальнейшей езды. Когда Негар прикоснулась к автомобилю, её одежда пропиталась бензином. При поднятии капота возникла искра, из‑за которой машина мгновенно вспыхнула. Огонь охватил и женщину.
Злоумышленники не оказали помощи: они забрали её телефон и убежали. Прохожие потушили пламя, но у Негар были тяжёлые ожоги — через неделю она скончалась. Сейчас дело рассматривается в суде как «непреднамеренное убийство». Мать погибшей категорически не согласна с квалификацией и требует для обвиняемых смертной казни.
