18 сентября 2025, 11:40

Грабители сожгли заживо девушку в Иране, им вменили непреднамеренное убийство

Фото: istockphoto/GummyBone

В Иране двоих мужчин обвинили в «непреднамеренном убийстве» после того, как в результате их действий погибла молодая женщина по имени Негар. Об этом сообщают местные СМИ.