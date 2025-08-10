Бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду в Нигерии

10 августа 2025, 20:05

Фото: iStock/naveebird

В Нигерии вооружённые злоумышленники убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских в результате засады. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местного депутата Хамису Фару.