Бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду в Нигерии
В Нигерии вооружённые злоумышленники убили 11 членов формирований самообороны и двоих полицейских в результате засады. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местного депутата Хамису Фару.
По данным источника, большое количество вооружённых людей в пятницу напало на деревню Адабка на северо-западе страны. Вооружённые бандиты похитили несколько местных жителей, а затем устроили засаду и открыли огонь по силам безопасности, которые пытались освободить заложников.
В результате бандиты убили 13 человек в засаде, включая 11 дружинников и двоих полицейских.
Отдалённые сельские районы штата Замфара регулярно подвергаются нападениям вооружённых группировок, которые занимаются похищениями ради выкупа и грабежами местных поселений.
Читайте также: