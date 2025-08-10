Тысячи японцев получили предупреждения об эвакуации из-за сильных дождей

10 августа 2025, 16:50

В Японии примерно 309 тысяч жителей призвали покинуть дома из‑за ливней

Фото: Istock/v_zaitsev

Примерно 309 тысяч человек на западе острова Хонсю и на близлежащем юго‑западе острова Кюсю получили предписания об эвакуации из–за угроз наводнений и оползней. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.