Тысячи японцев получили предупреждения об эвакуации из-за сильных дождей
Примерно 309 тысяч человек на западе острова Хонсю и на близлежащем юго‑западе острова Кюсю получили предписания об эвакуации из–за угроз наводнений и оползней. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
По данным журналистов, обильные дожди могут вызвать природные катастрофы. В сообщении подчеркивается, что в первую очередь эвакуироваться следует жителям небольших горных населённых пунктов, особенно пожилым людям.
Так, в префектуре Кагосима на острове Кюсю почти 227 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше получили рекомендации переместиться в безопасные места.
Также отмечается, что на фоне ливней было приостановлено движение скоростных поездов между Хиросимой на Хонсю и Фукуокой на Кюсю, а происходят перебои в сообщении между столицей страны и Осокой.
Читайте также: