В Уфе яжемать поменяла подгузник ребёнку в кабинке почётного караула у памятника Герою России: прохожие в шоке
Жители и гости Уфы стали очевидцами необычного эпизода на Советской площади в Уфе. Там женщина использовала прозрачную кабину почётного караула у памятника Герою России Минигали Шаймуратову как импровизированную зону для смены подгузника своему ребёнку.
На опубликованных Telegram-каналом Ufa_rb кадрах видно, как мать заводит малыша в стеклянную кабинку рядом с монументом, присаживается на корточки и переодевает ребёнка. В процессе мальчик на несколько минут остаётся без одежды ниже пояса. Затем женщина надевает на него вещи и уходит.
Сцена произошла буквально в нескольких метрах от памятника генерал-майору, на глазах у прохожих. Прозрачные стены будки позволяли наблюдать всё происходящее без труда. Очевидцы отметили, что в этот момент на площади было довольно многолюдно. К слову, засняли произошедшее люди в составе экскурсионной группы.
