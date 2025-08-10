В Уфе яжемать поменяла подгузник ребёнку в кабинке почётного караула у памятника Герою России: прохожие в шоке

10 августа 2025, 15:49

В Уфе мать поменяла подгузник ребёнку в кабинке почётного караула

Фото: iStock/Polina Strelkova

Жители и гости Уфы стали очевидцами необычного эпизода на Советской площади в Уфе. Там женщина использовала прозрачную кабину почётного караула у памятника Герою России Минигали Шаймуратову как импровизированную зону для смены подгузника своему ребёнку.