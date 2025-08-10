Вооружённый мужчина взял заложников в торговом центре Львова
Вооружённый мужчина захватил заложников в торговом центре во Львове. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что злоумышленник держит людей под угрозой оружия. По предварительным данным, украинец вооружён пистолетом.
Подробности происшествия уточняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Позднее местные депутаты опровергли взятие заложников, уточнив, что в ТРЦ произошёл конфликт между двумя мужчинами.
Ранее в этот день сообщалось, что во Львове женщина набросилась на группу жителей Харьковской области за русскую речь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
