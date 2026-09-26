Бангкок затопило из-за мощных ливней, 50 районов города объявили зоной бедствия
Мощные ливни затопили Бангкок. Как сообщает Bangkok Post, власти объявили город зоной бедствия.
26 сентября в девять утра по местному времени жители получили предупреждение: уровень воды в каналах достиг критической отметки, и она продолжит прибывать.
Власти рекомендовали жителям низменных районов и тех, что расположены вдоль воды, эвакуироваться на возвышенность. Зоной бедствия объявили все 50 районов Бангкока. Городские насосные станции откачивают около 1200 кубометров воды в секунду.
По информации метеорологов, сильные дожди будут идти в столице Таиланда вплоть до воскресенья. В некоторых крупных магазинах города опустели полки — жители запасаются продуктами на случай, если осадки не прекратятся, а вода не уйдёт в ближайшие дни.
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