Москвичке сломали челюсть во время удаления зуба мудрости
Жительница Москвы Елена столкнулась с серьёзным осложнением при удалении зуба мудрости. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
В начале сентября москвичка пришла к стоматологу удалять сложный зуб мудрости, который лежал практически на кости. Перед процедурой ей сделали КТ. Примерно через 30 минут после начала удаления раздался щелчок, и пациентка почувствовала резкую боль.
Специалист решил, что зуб сломался, и достал его, но тот оказался целым. Тогда Елене сделали ещё один снимок и обнаружили перелом челюсти. Вместе с врачом и ассистентом она отправилась в челюстно-лицевую хирургию, где перелом подтвердили.
В больнице ей установили восемь штифтов и зафиксировали челюсть проволокой. Из-за конструкции девушка практически не может открыть рот и нормально говорить, поэтому питается только жидкой пищей через трубочку. Из-за травмы москвичке пришлось почти на месяц отказаться от работы. Снять конструкцию и удалить штифты врачи смогут лишь в начале октября.
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