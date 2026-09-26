Стала известна предварительная причина взрыва на месторождении в Якутии
Предварительной причиной взрыва на месторождении в Якутии могла стать разгерметизация водного резервуара. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УК «Эльга».
Инцидент произошёл не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной насосной станции. За этот объект отвечает подрядная организация. Кроме того, станция находится на значительном удалении от производства.
В компании отметили, что рисков для сотрудников основного предприятия нет. Угрозы повторного взрыва на территории месторождения тоже нет. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Они выясняют, как именно развивались события и что привело к разгерметизации резервуара.
Читайте также: