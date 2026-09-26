Продажи новых электромобилей в России выросли на 24% за год
Продажи новых электромобилей в России за год выросли на 24%. Как сообщает Telegram-канал SHOT, автолюбители всё активнее выбирают электрокары и всё чаще заряжают машины прямо во дворах.
Для жителей частного сектора главный плюс заключается в том, что автомобиль можно заряжать дома от обычной электросети и меньше зависеть от бензина и АЗС. Согласно сведениям «Автостата», за 8 месяцев 2026 года в России продали 8 367 новых электромобилей.
При этом реальное число «электричек» на дорогах может оказаться заметно выше: аналитики оценивают, что ещё около пяти тысяч машин находятся в стране без российского учёта. Большинство таких авто приезжают из стран СНГ по параллельному импорту. Только за июль этот показатель вырос на 120% год к году.
Особенно заметно спрос подскочил на Северном Кавказе: за восемь месяцев там продали 161 электромобиль, что на 42% больше, чем годом ранее. Растёт интерес и к домашним зарядкам. По информации АТОЛ, спрос на зарядные станции увеличился на 64%, а их средняя цена выросла в полтора раза.
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