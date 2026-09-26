Продажи новых электромобилей в России выросли на 24% за год

26 сентября 2026, 11:29

Фото: Istock/Blue Planet Studio

Продажи новых электромобилей в России за год выросли на 24%. Как сообщает Telegram-канал SHOT, автолюбители всё активнее выбирают электрокары и всё чаще заряжают машины прямо во дворах.