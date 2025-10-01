Барнаульского маньяка Манишина приговорили к 25 годам тюрьмы
Барнаульского маньяка Виталия Манишина приговорили к 25 годам колонии за убийство 11 абитуриенток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Долгое время Манишин занимал должность главы района. Таким образом, он был у всех на виду, что позволяло убирать с себя все подозрения.
Первые семь лет преступник проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима. К моменту вынесения приговора Манишин отсидел в СИЗО 2,5 года, которые ему зачтут «день за день».
Маньяк совершал свои преступления в Калманском районе с конца 80-х до начала нулевых. Его личность удалось установить только в 2023 году. Изнасилования и убийства он совершал во времена, когда еще работал ветеринаром и директором совхоза. После Манишин занимал должность главы района. Преступник получил прозвище «политеховский маньяк» из-за того, что выманивал абитуриенток АлтГТУ, обещая им помочь с поступлением.
Читайте также: