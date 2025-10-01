В Домодедово бразильянка попыталась провести в себе 250 граммов кокаина
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии. Иностранка пыталась провезти в Россию около 250 граммов кокаина. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина прибыла в Москву регулярным рейсом из Дубая. При прохождении таможенного контроля она выбрала «зеленый коридор». Однако инспекторы обратили внимание на подозрительное поведение пассажирки и направили её на дополнительную проверку.
Сотрудники службы досмотра применили рентгеновский аппарат, который показал в теле женщины инородные предметы. Медицинское обследование подтвердило, что в организме пассажирки находятся два презерватива, заполненные наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это кокаин общим весом четверть килограмма.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемую задержали.
