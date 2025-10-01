В Домодедово бразильянка попыталась провести в себе 250 граммов кокаина

01 октября 2025, 12:53

В аэропорту Домодедово таможня изъяла 250 граммов кокаина у пассажирки

Фото: Istock/Roman Budnyi

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии. Иностранка пыталась провезти в Россию около 250 граммов кокаина. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.