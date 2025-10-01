В российском регионе охотник застрелил односельчанина

01 октября 2025, 12:41

В Архангельской области возбудили дело после гибели охотника

Фото: Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО

В Архангельской области правоохранители возбудили уголовное дело против 56-летнего жителя Холмогорского района. Он фигурирует в деле о причинении смерти по неосторожности на охоте. Подробности сообщает Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО.





Трагическое происшествие случилось в ночь на 1 октября в лесу у дороги Светлый — Карпогоры. Мужчина произвёл выстрел из карабина по неясной цели со значительного расстояния. Пуля попала в спину 41-летнего односельчанина, который был его напарником по охоте. Мужчина скончался от ранения по пути в больницу.

«Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении СК по Архангельской области.

