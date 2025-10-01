В Башкирии баран протаранил магазин и скрылся внутри
Баран устроил погром в сельском магазине Башкирии
В башкирском селе Красная Горка агрессивный баран устроил настоящий налёт на местный магазин. Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как животное с разбега врезается в стеклянную дверь и проламывает одну из секций витрины. После этого оно ненадолго выходит на улицу, а затем вновь возвращается и добивает вторую створку, после чего забегает внутрь. На этом моменте запись обрывается.
Предполагается, что ответственность за ущерб должен понести владелец животного — сейчас его разыскивают.
Читайте также: