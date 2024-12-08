Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе — Reuters

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Президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, находился сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Известно, что незадолго до захвата Дамаска боевиками-джихадистами борт Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта сирийской столицы. Агентство не смогло точно установить, был ли в салоне воздушного судна Асад, но предполагается, что это именно так.
Сначала самолёт взял курс на прибрежные районы страны, где находятся алавиты — сторонники Асада. Но затем борт неожиданно повернул в другую сторону, а потом и вовсе пропал с радаров. Возможно, самолёт стало нельзя отслеживать из-за отключённых транспондеров, но наиболее вероятно, что он был сбит, считает источник агентства. Борт исчез с радаров через 40 минут после взлёта в районе города Хомс на высоте 495 метров.
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