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Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе — Reuters

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиационной катастрофе. Самолёт, в котором, как предполагается, находился сирийский лидер, пропал с радаров вскоре после взлёта.


Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Известно, что незадолго до захвата Дамаска боевиками-джихадистами борт Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта сирийской столицы. Агентство не смогло точно установить, был ли в салоне воздушного судна Асад, но предполагается, что это именно так.

Сначала самолёт взял курс на прибрежные районы страны, где находятся алавиты — сторонники Асада. Но затем борт неожиданно повернул в другую сторону, а потом и вовсе пропал с радаров. Возможно, самолёт стало нельзя отслеживать из-за отключённых транспондеров, но наиболее вероятно, что он был сбит, считает источник агентства. Борт исчез с радаров через 40 минут после взлёта в районе города Хомс на высоте 495 метров.

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В Петербурге на лгбт*-вечеринке задержали сына экс-депутата закса
В Петербурге полиция провела рейд на закрытой ЛГБТ-вечеринке
08 декабря 2024, 05:04

Фото: iStock/???? ??????

Правоохранители Санкт-Петербурга провели рейд в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на закрытой ЛГБТ*-вечеринке в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как стало известно, мероприятие получило название «Круги свободы — бал». На нем присутствовало несколько десятков человек. Рейд правоохранителей был проведен в целях проверки законности вечеринки, а также для установки возраста ее участников. Как оказалось, среди задержанных оказался сын бывшего депутата закса Санкт-Петербурга Бориса Вишневского*.

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#санкт-петербург
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ФСБ: в Дагестане задержали 12 членов группировки, планировавших теракт
07 декабря 2024, 22:38

Фото: iStock/ Diy13

Силовики в Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — обратили внимание представители ведомства.

У подозреваемых изъяли стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, боеприпасы и 20 мешков с аммиачной селитрой — их общий вес составил одну тонну. Найденные СВУ ликвидировали на месте.

На данный момент задержанные уже дают признательные показания, решается вопрос об аресте членов террористической группы.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото задержанных в Ингушетии пособников боевиков, которые в марте этого года устроили теракт в «Крокус Сити Холл».

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#боеприпасы
#дагестан
#теракт
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В Башкирии двое рабочих застрелили начальника и насмерть забили его жену
07 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/zim286

В башкирском Белорецке двое жителей Кемерова застрелили предпринимателя, на которого работали. Также они избили до смерти его жену.
Сначала мужчины решили ограбить своего шефа, сообщает телеграм-канал SHOT. Они забрались к нему в дом и вскрыли сейф, откуда достали деньги, драгоценности и хранившееся там же оружие.

В этот момент бизнесмен вместе с женой вернулся домой. Застигнутые на месте преступления грабители застрелили мужчину, а его супругу связали и жестоко избили. От полученных травм женщина скончалась.

Сразу после этого преступники попытались скрыться на автомобиле Toyota. Однако в Иглинском районе Башкирии их задержали правоохранители, задействованные в плане «Перехват». В салоне машины полицейские обнаружили ружья, патроны и украденные деньги.

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В Дзержинске школьницы измазали учительницу тортом и обматерили
07 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/ primipil

В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепили ей торт в лицо и обматерили, сообщил Телеграм-канал Readovka.
«В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — говорилось в сообщении канала.

На видео подростки грубо общались с сотрудницей учебного учреждения. Большая часть пользователей Интернета негативно отреагировали на поведение учениц. Они подчеркнули недопустимость подобного отношения к педагогу. Многие люди под роликом упомянули о неуважении младшего поколения к старшему.

Уточнялось, что перед тем, как ударить тортом педагога, подростки потребовали, чтобы она отпустила их с занятий.

С первого раза кондитерское изделие не сломалось, поэтому одна из девочек его подобрала и снова попыталась окунуть учительницу в торт. Преподаватель просила школьниц прекратить и выдвинула предположение, что видеозапись выложат в сеть. Подростки не слушали, а лишь смеялись.

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#мат
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В Российском военно-историческом архиве обнаружили муляж указа Петра I
07 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto/FooTToo

В Российском военно-историческом архиве обнаружен поддельный указ Петра I. Документ носит название «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд» и датирован 11 ноября 1723 года.
Подлинник документа был обнаружен на европейском аукционе International Autograph Auctions Europe S.L., сообщает РЕН ТВ. Сотрудники архива не знают, кто и когда осуществил подмену исторического документа, они узнали о случившемся только после того, как были объявлены торги.

К сожалению, это не первое происшествие в военно-историческом архиве. 1 ноября стало известно, что из него похитили указ Петра II об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», датированный 9 сентября 1727 года. Указ был продан во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей). Документ примечателен тем, что Петр II скончался в возрасте 14 лет, оставив немного указов, так что этот является настоящим раритетом.

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#указ
#сотрудники
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Кот спас украинского уклониста от смерти от обморожения и бойни в ВСУ
07 декабря 2024, 17:33

Фото: istockphoto/zsv3207

28-летний украинец, спасаясь от мобилизации, бежал в Румынию. В горах Марамуреш он упал на дно 400-метрового оврага и замёрз бы там насмерть, если бы не... кот.
Парень пролежал в снегу пять с половиной часов и остался в живых только благодаря своему котёнку, который прижимался к нему и согревал своим теплом. Об этом рассказали журналистам издания Sportmedia спасатели, которые обнаружили окоченевшего, но живого уклониста.

На Украине в конце февраля 2025-го все отсрочки от мобилизации станут недействительными. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

По данным Евросоюза, более 190 000 украинских юношей в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.

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#ес
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СК попросит суд взять под стражу напавшего на учащихся 8-классника в Краснодаре
07 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock/ BrianAJackson

Следствие собирается попросить суд о заключении под стражу подростка, который напал с ножом на других учащихся в школе Краснодара, говорилось на сайте регионального управления СКР.
6 декабря ученик восьмого класса, вооруженный ножом, напал на детей в здании школы Краснодара, которая расположена в посёлке Российский. В результате происшествия пострадали четверо учащихся. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент жизни детей в безопасности.

Несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении хулиганства, задержали, а потом его допросил следователь Следственного комитета России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств нападения, продолжаются, ещё происходит сбор доказательственной базы. Следователи изъяли и в настоящий момент изучают документы, в том числе связанные с работами по охране школы.

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В Кировской области при аварии с минивэном и легковушкой погибли три человека
07 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Valdas Jarutis

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в котором столкнулись минивэн и легковой автомобиль, пострадали три человека, сообщило РИА Новости региональное управление МВД.
Дорожно-транспортный инцидент произошёл в субботу в 13.30 по московскому времени в Юрьянском районе на 427 километре федеральной автодороги «Вятка».

«Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Caravelle и «Лада Гранта». В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — говорилось в сообщении.


На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по трассе ограничено. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии.

По информации следственного управления следственного комитета по региону, среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии есть дети, их госпитализировали, сообщило агентство ТАСС.

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В московском салоне сотовой связи взорвался смартфон
07 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Смартфон взорвался в салоне сотовой связи. Инцидент произошёл в торговом центре «Вавилон-92» в проезде Дежнева в Москве.
На текущий момент известно об одном пострадавшем, сообщает телеграм-канал «112». В здании наблюдается сильное задымление. Проводится эвакуация покупателей и персонала торговых точек. На месте работают представители экстренных служб и правоохранители. Известно, что сильное задымление наблюдается на первом этаже, из-за густого дыма на втором этаже остались отрезанными люди, которые не могут спуститься.

В результате взрыва пострадал мужчина, который получил ожоги. Помощь ему оказала прибывшая бригада скорой помощи. Причину взрыва гаджета установят полицейские и технические эксперты.

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